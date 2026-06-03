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Göztepe'de İbrahim Sabra sevinci

Göztepe'nin genç forveti İbrahim Sabra, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez yer alacak olan Ürdün Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayı başardı.

calendar 03 Haziran 2026 13:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de İbrahim Sabra sevinci
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 19 yaşındaki Ürdünlü forveti İbrahim Sabra'yı Dünya Kupası heyecanı sardı.

Sarı-kırmızılıların genç forveti Sabra, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez yer alacak olan Ürdün Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayı başardı. İlk olarak geniş kadroya adını yazdıran Sabra, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik ekibin gözüne girdi. Dünya'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alacak Sabra'nın Ürdün Milli Takımı'nda kadroya girmesi sarı-kırmızılıları sevindirdi. Göztepe'nin Sabra'nın Dünya Kupası'nda boy gösterecek olması nedeniyle FIFA'dan da para alacağı kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası elemelerine oyuncu yollayan kulüplere toplamda 355 milyon dolar dağıtılacağını açıkladı. Geçen sezon Ürdün'ün Ay Wihdat takımından Göztepe'ye transfer edilen Sabra, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de 9 maça çıktı. Göztepe'de 1 gol atan genç golcü, ara dönemde Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb takımına kiralanmıştı. Zagrep temsilcisinde 13 maça çıkan Sabra 2 gol kaydetti. Hırvatistan'da kiralık sözleşmesi sona eren Sabra, Dünya Kupası'nın ardından Göztepe'ye dönecek.

ARMSTRONG GELİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin İngiltere Championship temsilcisi Bristol City'den golcü Sinclair Armstrong ile prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi. 22 yaşındaki forvetin son görüşmelerin ardından İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. Futbola ülkesi İrlanda'nın Wexford Youths takımında başlayan Armstrong, Galway United, Shamrock Rovers, Aldershot Town, Queens Park Rangers ve Bristol City formalarını giydi. Genç golcü, geride kalan sezonda Bristol City'de 45 resmi maça çıktı. Toplam 1824 dakika süre alan Armstrong 4 kez fileleri sarstı. Göztepe, önceki sezonda da Armstrong'u transfer etmek istemişti.

UĞUR KAAN'A VEDA

Göztepe'de ayrılık rüzgarları sürüyor. Sarı-kırmızılılar sağ bekte forma giyen Uğur Kaan Yıldız'la yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uğur Kaan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Uğur Kaan geçen sezon içinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletirken, 77 dakika süre alabildi. Uğur Kaan, transferde Kocaeliespor'la 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Göztepe, Uğur Kaan gibi sözleşmeleri biten kaleci Ekrem, Brezilyalı stoperi Heliton ve Bulgar orta saha oyuncusu Krastev'le de yollarını ayırmıştı.

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Göztepe'de İbrahim Sabra sevinci
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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