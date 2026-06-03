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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı: Almanya

Tarihinde 21. kez bu turnuvaya katılacak Almanya, beşinci şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

calendar 03 Haziran 2026 13:51 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 13:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı: Almanya
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı, 5. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Fildişi Sahili, Curaçao ve Ekvador'la birlikte E Grubu'nda yer alan Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'la A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Slovakya'ya deplasmanda 2-0 yenilen Almanya, kalan 5 maçı kazanarak grubu ilk sırada tamamlamayı başardı.

Kazandığı 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmeyen "Panzerler", rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı. Almanya, 15 puanla grubu zirvede bitirerek Dünya Kupası biletini aldı.

Almanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Slovakya-Almanya: 2-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1

Almanya-Lüksemburg: 4-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1

Lüksemburg-Almanya: 0-2

Almanya-Slovakya: 6-0

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av.

 Puan
Almanya

 6

 5

 -

 1

 16

 3

 13

 15
Slovakya

 6

 4

 -

 2

 6

 8

 -2

 12
Kuzey İrlanda

 6

 3

 -

 3

 7

 6

 1

 9
Lüksemburg

 6

 -

 -

 6

 1

 13

 -12

 0
Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) yaşadığı başarısızlıkları unutturmaya çalışacak.

Panzerler; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kai Havertz, Lennart Karl gibi isimlerin sergileyeceği performanslarla Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

Dünya Kupası geçmişi

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 20 kez katıldı.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.

Dünya kupalarında 112 maç yapan Almanya, bu maçlardan 68'sini kazandı, 21'inden beraberlikle, 23'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 232 gol attı, kalesinde 130 gol gördü.

Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - Üçüncü

1938 - İlk tur

1954 - Şampiyon

1958 - Dördüncü

1962 - Çeyrek final

1966 - İkinci

1970 - Üçüncü

1974 - Şampiyon

1978 - İkinci grup aşaması

1982 - İkinci

1986 - İkinci

1990 - Şampiyon

1994 - Çeyrek final

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci

2006 - Üçüncü

2010 - Üçüncü

2014 - Şampiyon

2018 - Grup aşaması

2022 - Grup aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Monaco)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Münih), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvet: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

Maç takvimi

Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

20.00 Almanya-Curaçao (Houston Stadı-Houston)

20 Haziran Cumartesi:

23.00 Almanya-Fildişi Sahili (Toronto Stadı-Toronto)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Ekvador-Almanya (New York New Jersek Stadı-New York)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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