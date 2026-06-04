Almanya'daki 4 milyon gurbetçiye 'şifreli' Dünya Kupası eziyeti

Mevcut planlamaya göre, Türkiye Milli Takımı'nın grup aşamasındaki karşılaşmaları Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin yayın programında yer almayacak.2026 Dünya Kupası'nda toplam 104 maç oynanacak. ARD ve ZDF bunların 60'ını yayınlayacak, kalan 44 karşılaşma ise MagentaTV isimli şifreli yayıncıya bırakılmış durumda.Şu ana kadar açıklanan planlamada Türkiye Milli Takımı'nın grup aşamasındaki üç karşılaşması Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF ekranlarında yer almayacak.Ay-yıldızlı ekip 14 Haziran 2026'da Avustralya ile Vancouver'da, 20 Haziran 2026'da Paraguay ile Santa Clara'da ve 26 Haziran 2026'da ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.Karar, Almanya'da yaşayan Türkler arasında tepki topladı. Bazı çevreler, Almanya'daki Türk toplumunun ülkenin en büyük göçmen topluluğu olmasına rağmen Türkiye maçlarının kamu yayıncıları tarafından tercih edilmemesini eleştiriyor. Özellikle Türk kökenli nüfusun, Almanlardan sonra ülkenin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturduğu hatırlatılarak, kararın kamuoyunda rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dile getirilen görüşlerde, uygulamanın Türk taraftarları ücretli platformlara yönlendirdiği ve bunun dolaylı bir ayrımcılık olarak algılandığı yönünde yorumlar da bulunuyor. Bununla birlikte ARD ve ZDF tarafından Türkiye'yi hedef alan bir gerekçe açıklanmış değil; yayın tercihlerinin yayın hakları ve programlama politikaları çerçevesinde yapıldığı ifade ediliyor.Hatırlanacağı üzere Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da Türkiye'nin bazı karşılaşmalarının yayın saatleri ve yayın tercihleri Türk kamuoyunda tartışmalara yol açmış, benzer eleştiriler gündeme gelmişti.Öte yandan yayıncıların Dünya Kupası boyunca gösterecekleri tüm maçların kesin listesini henüz ayrıntılı biçimde açıklamamış olmaları dikkat çekiyor. Bu nedenle kamuoyundaki tepkilerin büyümesi halinde ARD ve ZDF'nin son aşamada yayın planında değişiklik yaparak Türkiye'nin bazı maçlarını kendi programlarına dahil etmesi de ihtimal dahilinde görülüyor.Bir başka önemli konu ise Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yayınlara erişimi...Yayın hakları sebebiyle TRT'nin de uydu yayınlarında coğrafi kısıtlama uygulaması halinde Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının Türkiye maçlarını izlemekte zorluk yaşaması söz konusu olabilir. Avrupa genelinde yaklaşık 7 milyon Türk kökenli insanın yaşadığı dikkate alındığında, yayın hakları konusu sadece ticari değil aynı zamanda geniş bir izleyici kitlesini ilgilendiren bir mesele olarak öne çıkıyor.Milyonlarca Türk futbolsever, kamu yayıncılarının nihai kararını ve yayın planında değişiklik yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.