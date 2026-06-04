Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Almanya'daki 4 milyon gurbetçiye 'şifreli' Dünya Kupası eziyeti

Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı'nın grup maçlarını ücretsiz izleyemeyecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Almanya yayın planı 2024 de olduğu gibi bu yıl da tartışılmaya devam ediyor.

calendar 04 Haziran 2026 09:32
Fotoğraf: AA
Almanya'daki 4 milyon gurbetçiye 'şifreli' Dünya Kupası eziyeti
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Mevcut planlamaya göre, Türkiye Milli Takımı'nın grup aşamasındaki karşılaşmaları Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin yayın programında yer almayacak.

2026 Dünya Kupası'nda toplam 104 maç oynanacak. ARD ve ZDF bunların 60'ını yayınlayacak, kalan 44 karşılaşma ise MagentaTV isimli şifreli yayıncıya bırakılmış durumda.

Şu ana kadar açıklanan planlamada Türkiye Milli Takımı'nın grup aşamasındaki üç karşılaşması Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF ekranlarında yer almayacak.

Ay-yıldızlı ekip 14 Haziran 2026'da Avustralya ile Vancouver'da, 20 Haziran 2026'da Paraguay ile Santa Clara'da ve 26 Haziran 2026'da ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.

4 MİLYON GURBETÇİ TEHLİKELİ

Karar, Almanya'da yaşayan Türkler arasında tepki topladı. Bazı çevreler, Almanya'daki Türk toplumunun ülkenin en büyük göçmen topluluğu olmasına rağmen Türkiye maçlarının kamu yayıncıları tarafından tercih edilmemesini eleştiriyor. Özellikle Türk kökenli nüfusun, Almanlardan sonra ülkenin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturduğu hatırlatılarak, kararın kamuoyunda rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dile getirilen görüşlerde, uygulamanın Türk taraftarları ücretli platformlara yönlendirdiği ve bunun dolaylı bir ayrımcılık olarak algılandığı yönünde yorumlar da bulunuyor. Bununla birlikte ARD ve ZDF tarafından Türkiye'yi hedef alan bir gerekçe açıklanmış değil; yayın tercihlerinin yayın hakları ve programlama politikaları çerçevesinde yapıldığı ifade ediliyor.

İLK DEFA YAŞANMIYOR

Hatırlanacağı üzere Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da Türkiye'nin bazı karşılaşmalarının yayın saatleri ve yayın tercihleri Türk kamuoyunda tartışmalara yol açmış, benzer eleştiriler gündeme gelmişti.

Öte yandan yayıncıların Dünya Kupası boyunca gösterecekleri tüm maçların kesin listesini henüz ayrıntılı biçimde açıklamamış olmaları dikkat çekiyor. Bu nedenle kamuoyundaki tepkilerin büyümesi halinde ARD ve ZDF'nin son aşamada yayın planında değişiklik yaparak Türkiye'nin bazı maçlarını kendi programlarına dahil etmesi de ihtimal dahilinde görülüyor.

TRT'DEN DE İZLEYEMİYORLAR

Bir başka önemli konu ise Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yayınlara erişimi...

Yayın hakları sebebiyle TRT'nin de uydu yayınlarında coğrafi kısıtlama uygulaması halinde Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının Türkiye maçlarını izlemekte zorluk yaşaması söz konusu olabilir. Avrupa genelinde yaklaşık 7 milyon Türk kökenli insanın yaşadığı dikkate alındığında, yayın hakları konusu sadece ticari değil aynı zamanda geniş bir izleyici kitlesini ilgilendiren bir mesele olarak öne çıkıyor.

Milyonlarca Türk futbolsever, kamu yayıncılarının nihai kararını ve yayın planında değişiklik yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. 


 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
İbrahim Hacıosmanoğlu:
İbrahim Hacıosmanoğlu: "İnşallah 19 Temmuz'da New York!"
Bizim Çocuklar, Miami
Bizim Çocuklar, Miami'deki ilk antrenmanını yaptı
Almanya
Almanya'daki 4 milyon gurbetçiye 'şifreli' Dünya Kupası eziyeti
2026 Dünya Kupası
2026 Dünya Kupası'nda 48 ülkeden bin 248 oyuncu forma giyecek
Ersun Yanal:
Ersun Yanal: "2002'deki sürprizi bu takım da yaparsa şaşırmam"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön