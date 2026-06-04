Galatasaray'ın planı: Sanchez'in yerine Van Dijk

Galatasaray, Como'nun talip olduğu 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi 20 milyon euro bonservisle satmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Davinson'dan elde edilmesi düşünülen kaynağı, Virjil Van Dijk transferinde kullanmayı planlıyor

calendar 04 Haziran 2026 11:55
Haber: Milliyet
Galatasaray'ın planı: Sanchez'in yerine Van Dijk
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Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden Davinson Sanchez için karar verildi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan İtalyan ekibi Como'nun talip olduğu Kolombiyalı stoper için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

Sarı-kırmızılıların üç sezon daha kontratı bulunan 29 yaşındaki deneyimli stoper için bu rakamın altına kesinlikle inilmeyeceği öğrenildi. Diğer taraftan kararın Sanchez'e bırakılacağı ancak belirlenen bonservisin ödenmesi halinde transfere izin verileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez'in muhtemel satışından gelecek parayla, Virjil Van Dijk transferi için finansman yaratmayı planladığı ortaya çıktı. Böylece Galatasaray'ın, Liverpool ile bir sene sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı stoperin transferi için resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.

Cim-Bom'da Başkan Dursun Özbek'in dünyaca ünlü stoperin transferine çok sıcak baktığı aktarıldı. Davinson Sanchez'in Como'ya satılması halinde Van Dijk ve Liverpool'la vakit kaybetmeden masaya oturulacağı vurgulandı.

GEÇEN SEZON 55 MAÇA ÇIKTI

Virjil Van Dijk 2025-26 sezonunda Liverpool formasıyla tam 55 maça çıkarken 8 gol attı. 1.95 boyundaki Hollandalı stoper önceki sezon 49 maçta 5 gol kaydetmişti.

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1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
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