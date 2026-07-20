Beşiktaş, Başakşehirli Berkay Özcan ile prensip anlaştı!

Yeni sezon kadrosunda yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Başakşehir'in 28 yaşındaki futbolcusuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Siyah-beyazlı yönetimin transferi sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve son ayrıntılar üzerinde çalışıldığı ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin transferi sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve son ayrıntılar üzerinde çalışıldığı ifade edildi.