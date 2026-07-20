Beşiktaş, Başakşehirli Berkay Özcan ile prensip anlaştı!

Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Başakşehir forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Transferin tamamlanması için son ayrıntılara ilişkin görüşmeler sürüyor.

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calendar 20 Temmuz 2026 12:27 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 12:28
Haber: Sözcü
Beşiktaş, Başakşehirli Berkay Özcan ile prensip anlaştı!
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Yeni sezon kadrosunda yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Başakşehir'in 28 yaşındaki futbolcusuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Siyah-beyazlı yönetimin transferi sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve son ayrıntılar üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

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