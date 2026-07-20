Avrupa kupalarında kura heyecanı: İki temsilcimizin rakibi belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekimleri İsviçre'de yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş'ın rakibi saat 14.00'te, Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Anderlecht-Hammarby eşleşmesinin galibi
Pafos-Hajduk Split eşleşmesinin galibi
Jagiellonia
Hradec Kralove-Tromso eşleşmesinin galibi
KONFERANS LİGİ İHTİMALLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Varazdin-FK Jablonec eşleşmesinin galibi
Bohemian-FC Ballkani eşleşmesinin galibi
IFK Göteborg-FCI Levadia eşleşmesinin galibi
Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi
DAC 1904-Velez Mostar eşleşmesinin galibi
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Başakşehir'in Inter Turku'yu elemesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
FC Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibi
GAIS-Nordsjaelland eşleşmesinin galibi
Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin mağlubu
Shelbourne-Nomme Kalju eşleşmesinin galibi
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Anderlecht-Hammarby eşleşmesinin galibi
Pafos-Hajduk Split eşleşmesinin galibi
Jagiellonia
Hradec Kralove-Tromso eşleşmesinin galibi
KONFERANS LİGİ İHTİMALLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Varazdin-FK Jablonec eşleşmesinin galibi
Bohemian-FC Ballkani eşleşmesinin galibi
IFK Göteborg-FCI Levadia eşleşmesinin galibi
Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi
DAC 1904-Velez Mostar eşleşmesinin galibi
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Başakşehir'in Inter Turku'yu elemesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
FC Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibi
GAIS-Nordsjaelland eşleşmesinin galibi
Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin mağlubu
Shelbourne-Nomme Kalju eşleşmesinin galibi