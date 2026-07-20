Avrupa kupalarında kura heyecanı: İki temsilcimizin rakibi belli olacak

UEFA organizasyonundaki 3. eleme turu kura çekimleri İsviçre'de gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ın rakibi saat 14.00'te, Başakşehir'in rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 10:23 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 13:51
Avrupa kupalarında kura heyecanı: İki temsilcimizin rakibi belli olacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekimleri İsviçre'de yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş'ın rakibi saat 14.00'te, Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Anderlecht-Hammarby eşleşmesinin galibi

Pafos-Hajduk Split eşleşmesinin galibi

Jagiellonia

Hradec Kralove-Tromso eşleşmesinin galibi

KONFERANS LİGİ İHTİMALLERİ

Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Varazdin-FK Jablonec eşleşmesinin galibi

Bohemian-FC Ballkani eşleşmesinin galibi

IFK Göteborg-FCI Levadia eşleşmesinin galibi

Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi

DAC 1904-Velez Mostar eşleşmesinin galibi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in Inter Turku'yu elemesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

FC Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibi

GAIS-Nordsjaelland eşleşmesinin galibi

Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin mağlubu

Shelbourne-Nomme Kalju eşleşmesinin galibi

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