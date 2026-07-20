Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Chobani Stadı'nda Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, turun ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi sahasında ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

RÖVANŞLAR 28-29 TEMMUZ'DA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

YARININ MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe-Gornik Zabrze

Mjallby-Lincoln Red Imps

Sabah-KuPS Kuopio

Ararat-Armenia-Shamrock Rovers

Iberia-Slovan Bratislava

Aarhus-Lech Poznan

Thun-Dinamo Zagreb

Egnatia-Celje

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