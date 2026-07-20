Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, turun ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi sahasında ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.
RÖVANŞLAR 28-29 TEMMUZ'DA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
YARININ MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
Mjallby-Lincoln Red Imps
Sabah-KuPS Kuopio
Ararat-Armenia-Shamrock Rovers
Iberia-Slovan Bratislava
Aarhus-Lech Poznan
Thun-Dinamo Zagreb
Egnatia-Celje
RÖVANŞLAR 28-29 TEMMUZ'DA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
YARININ MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
Mjallby-Lincoln Red Imps
Sabah-KuPS Kuopio
Ararat-Armenia-Shamrock Rovers
Iberia-Slovan Bratislava
Aarhus-Lech Poznan
Thun-Dinamo Zagreb
Egnatia-Celje