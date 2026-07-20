Fenerbahçe'de Andre operasyonu

Fenerbahçe'nin, Corinthians'ın genç yıldızı Andre için temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralına uygun olması nedeniyle transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de Fred'in geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Atletico Mineiro'ya transfer olma ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in takımda kalmasını istese de oyuncunun ayrılmasının kadro planlaması açısından daha uygun olabileceği ifade edildi.
Andre'nin transfer edilmesi ve Fred'in takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir yer açılacak.
Juventus'un da listesinde
Bu durum, yönetimin santrfor transferinde elini rahatlatacak. Juventus'un da ilgilendiği belirtilen Andre, Corinthians'ta merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor.
20 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor. Andre'nin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Andre'nin transfer edilmesi ve Fred'in takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir yer açılacak.
Juventus'un da listesinde
Bu durum, yönetimin santrfor transferinde elini rahatlatacak. Juventus'un da ilgilendiği belirtilen Andre, Corinthians'ta merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor.
20 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor. Andre'nin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.