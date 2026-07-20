Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu!

Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Vaduz - Atlètic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 15:17 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 15:28
Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu!
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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in 3. Ön Eleme Turu rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda FC Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibi karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE RAKİBİ

Beşiktaş ise Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Bohemian - Ballkani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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