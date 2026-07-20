Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in 3. Ön Eleme Turu rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda FC Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibi karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ ELENİRSE RAKİBİ
Beşiktaş ise Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Bohemian - Ballkani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ ELENİRSE RAKİBİ
Beşiktaş ise Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Bohemian - Ballkani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.