Hakan Safi açıkladı: "Luis Suarez ile anlaştım"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting'in Kolombiyalı golcüsü Luis Suárez ile anlaşma sağladığını açıkladı.

calendar 03 Haziran 2026 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 20:33
Haber: Sporx.com
Hakan Safi açıkladı: 'Luis Suarez ile anlaştım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi, Sporting Lizbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.

Hakan Safi, "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim." dedi.

Safi, "Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır!" ifadelerini kullandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hakan Safi'nin Luis Suárez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda da anlaşmaya vardığını duyurdu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 53 maça çıkan 28 yaşındaki Kolombiyalı, 38 gol atarken 9 da asist yaptı.

Luis Suarez'in kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi ve 30 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK DEĞERİNDE

28 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz yaz Almeria'dan Sporting'e 22,95 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış durumda

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.