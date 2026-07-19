Beşiktaş'ın orta saha hedefi Hojbjerg!

Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek için Pierre Emile Hojbjerg'i gündemine aldı.
MİLAN'LA YARIŞ HALİNDE
Beşiktaş, İtalyan ekibi Milan'ın da istediği Danimarkalı oyuncuya talip oldu. Geçtiğimiz yaz 13.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olan tecrübeli isim için hem oyuncuyla hem de kulübüyle pazarlıklar başladı.
30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yoğun baskı yapıyor. Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
MİLAN'LA YARIŞ HALİNDE
Beşiktaş, İtalyan ekibi Milan'ın da istediği Danimarkalı oyuncuya talip oldu. Geçtiğimiz yaz 13.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olan tecrübeli isim için hem oyuncuyla hem de kulübüyle pazarlıklar başladı.
30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yoğun baskı yapıyor. Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE