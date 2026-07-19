19 Temmuz
İspanya-Arjantin
22:00
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
15:00
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
17:00
19 Temmuz
Genoa-Trento
18:00
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
19:00

Beşiktaş'ın orta saha hedefi Hojbjerg!

Beşiktaş, Marsilya forması giyen Pierre Emile Hojbjerg'i transfer listesine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 10:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın orta saha hedefi Hojbjerg!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek için Pierre Emile Hojbjerg'i gündemine aldı.

MİLAN'LA YARIŞ HALİNDE

Beşiktaş, İtalyan ekibi Milan'ın da istediği Danimarkalı oyuncuya talip oldu. Geçtiğimiz yaz 13.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olan tecrübeli isim için hem oyuncuyla hem de kulübüyle pazarlıklar başladı.

30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yoğun baskı yapıyor. Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.