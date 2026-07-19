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Ertuğrul Arslan: "Eksiklerimizi tamamlayıp sezona hazır olacağız"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Arslan: 'Eksiklerimizi tamamlayıp sezona hazır olacağız'
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, 3 ya da 4 transfer yaparak lige hazır girmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bolu Dağı'nda bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor'un teknik direktörü Arslan, gazetecilere, hazırlıkların istediği şekilde devam ettiğini aktardı.

Arslan, üçüncü hazırlık maçını Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile oynadıklarını belirterek, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel olarak yaptığımız antrenmanlarda oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan gayet memnunum. İstediklerimizi yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Ligin başlamasına iki haftanın kaldığını hatırlatan Arslan, "İnşallah burada çok sıkı çalışıp sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz." dedi.

Arslan, takımdaki eksiklerin görülmesi açısından hazırlık maçlarının referans olduğuna değinerek, "Oyuncularımın şu ana kadar gösterdiği performans beni mutlu ediyor. Transfer konusunda 3-4 tane oyuncu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Hazırlık maçlarında gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Arslan, "Golü bir şekilde atacağız inşallah. Bunun üzerinde çalışacağız. Bu maçlar sayesinde takımdaki eksik bölgeleri belirleyip onları tamamladıktan sonra lige hazır girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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