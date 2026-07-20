Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Arjantin'in tarihi serisi sona erdi

2021 Copa America ile başlayan ve dört büyük şampiyonlukla devam eden Arjantin'in görkemli dönemi, 2026 Dünya Kupası finalinde sona erdi.

calendar 20 Temmuz 2026 01:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Arjantin'in tarihi serisi sona erdi
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Son yıllarda milli takım düzeyinde yakaladığı başarılarla dünya futboluna damga vuran Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York/New Jersey Stadı'nda oynanan finalde İspanya ile karşılaşan Arjantin, normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi uzatmalarda 1-0 kaybetti. İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ferran Torres kaydetti.

DÖRT FİNAL, DÖRT KUPA

Arjantin'in büyük turnuvalardaki final hakimiyeti 2021 yılında başlamıştı. Lionel Messi ve arkadaşları, Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek 28 yıllık kupa özlemine son vermişti.

Tangocular, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaştıkları Finalissima'yı 3-0 kazanarak yükselişini sürdürdü. Aynı yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'yı penaltılar sonucunda deviren Arjantin, futbolun en büyük kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.

Arjantin, 2024 Copa America finalinde ise Kolombiya'yı uzatmalarda Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Güney Amerika şampiyonu oldu.

İSPANYA TARİHİ SERİYİ BİTİRDİ

2026 Dünya Kupası'nda yeniden finale kadar yükselen Arjantin, bu kez mutlu sona ulaşamadı. İspanya karşısında alınan yenilgiyle birlikte Tangocuların üst üste final kazanma serisi dört maçta kaldı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Lionel Scaloni:
Lionel Scaloni: "Hüzün duyuyorum"
Nico Williams:
Nico Williams: "Cehennemden cennete!"
Rodri:
Rodri: "Ben bir başarı öyküsüyüm!"
Final sonrası saha karıştı; yumruklar konuştu
Final sonrası saha karıştı; yumruklar konuştu
Messi gözyaşlarını tutamadı
Messi gözyaşlarını tutamadı
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön