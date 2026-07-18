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Roma, Can Uzun'u takipte!

Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un durumunu takip etmeye devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Can Uzun'u takipte!
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Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündeminde tutmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Il Messaggero'da yer alan habere göre, Roma'nın, 20 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlemeye devam ettiği belirtildi.

Transfer listesinde farklı isimler ve profiller de bulunan Roma'nın, Can Uzun'u öncelik olarak görmediği ancak alternatif listesinde tuttuğu ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, milli futbolcu ile ilgili, "Şu anda Can Uzun'un bizden ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." dedi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Can Uzun, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Can Uzun, Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre buldu ve 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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