Roma, Can Uzun'u takipte!

Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündeminde tutmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Il Messaggero'da yer alan habere göre, Roma'nın, 20 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlemeye devam ettiği belirtildi.
Transfer listesinde farklı isimler ve profiller de bulunan Roma'nın, Can Uzun'u öncelik olarak görmediği ancak alternatif listesinde tuttuğu ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, milli futbolcu ile ilgili, "Şu anda Can Uzun'un bizden ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." dedi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Can Uzun, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Can Uzun, Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre buldu ve 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
Transfer listesinde farklı isimler ve profiller de bulunan Roma'nın, Can Uzun'u öncelik olarak görmediği ancak alternatif listesinde tuttuğu ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, milli futbolcu ile ilgili, "Şu anda Can Uzun'un bizden ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret yok." dedi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Can Uzun, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Can Uzun, Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre buldu ve 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.