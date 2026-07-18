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Galatasaray'da 4 isim TFF'ye bildirilmedi!

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği listede; Victor Nelsson, Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Halil Dervişoğlu yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 01:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da 4 isim TFF'ye bildirilmedi!
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Galatasaray, yeni sezonda kadroda düşünmediği 4 oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'ye oyuncu listesini teslim eden Galatasaray, bu listede; Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı'ya vermedi.

Nelsson, Jelert ve Halil Dervişoğlu, geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giymişti.

Sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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