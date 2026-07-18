Galatasaray'da 4 isim TFF'ye bildirilmedi!

Galatasaray, yeni sezonda kadroda düşünmediği 4 oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'ye oyuncu listesini teslim eden Galatasaray, bu listede; Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı'ya vermedi.
Nelsson, Jelert ve Halil Dervişoğlu, geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giymişti.
Sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Nelsson, Jelert ve Halil Dervişoğlu, geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giymişti.
Sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.