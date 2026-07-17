Okan Buruk'tan Lesley Ugochukwu ve Lemina sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:
"Deja vu diyelim. Geçen sene burada 5-2 ile başlamıştık, bu sene 5-1 ile başladık. Bu sene daha genç bir takımla başladık geçen seneye göre. Çok fazla genç oyuncu gördük. Oyuncularımız için bu bir şans. Bundan sonra maçlarımız biraz daha sertleşiyor. Daha sonra milli oyuncularımız dönüyor. Osimhen ve Sallai'yi bugün kullanmadık, ilerleyen dönemde kullanacağız. Her oyuncu aynı oyunu sürdürmeye çalıştı bugün. Benim için güzel yanı bu."
"ONLAR İÇİN MUTLUYUM"
"Sonucun dışında genç oyuncuları görmek, 17 yaşında oyuncularımız var, geleceğe dair umut veriyorlar. Onlar için mutluyum. Onları bugün oynatabildiğimiz için mutluyum."
LESLEY UGOCHUKWU
"Lesley'i de bizim oyunumuzu adapte etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki iki maçımız daha sert olacak. Oralarda oyun biraz daha ortaya çıkacak. Bütün orta saha oyuncularımızın birbiriyle oynadığı bir oyun bizim istediğimiz. Bu oyuncuları iyi bir şekilde harmanlayıp maçına göre kullanmak gerekiyor. Hepsini birden kullanmayı düşünüyorum."
RENATO NHAGA
"Hazır gelen oyunculardan biri. Kaptırsa bile yine kazanacağını görüyorsunuz o topu. Hazırlık dönemi onun için önemli olacak. En iyi süreyi vermemiz gerekiyor."
MARIO LEMINA
"Lemina'nın durumu daha sonuçlanmadı. Görüşmeler devam ediyor."
"İYİ ÇALIŞIYORUZ"
"Şu anda çok geniş bir kadromuz yok ama hazırlık dönemi. Sonuçlara çok bakmadan oyuncuları yüksek performansa çıkarmak önemli olacak. Avusturya kampı yüklemeye devam edeceğiz. Bu dönem bizim için önemli olacak. Kampı iyi geçirip, döndükten sonra da iki tane güzel maç oynayacağız. Ama genel olarak çalışma temposundan memnunum. İyi çalıştığımızı düşünüyorum."
"Deja vu diyelim. Geçen sene burada 5-2 ile başlamıştık, bu sene 5-1 ile başladık. Bu sene daha genç bir takımla başladık geçen seneye göre. Çok fazla genç oyuncu gördük. Oyuncularımız için bu bir şans. Bundan sonra maçlarımız biraz daha sertleşiyor. Daha sonra milli oyuncularımız dönüyor. Osimhen ve Sallai'yi bugün kullanmadık, ilerleyen dönemde kullanacağız. Her oyuncu aynı oyunu sürdürmeye çalıştı bugün. Benim için güzel yanı bu."
"ONLAR İÇİN MUTLUYUM"
"Sonucun dışında genç oyuncuları görmek, 17 yaşında oyuncularımız var, geleceğe dair umut veriyorlar. Onlar için mutluyum. Onları bugün oynatabildiğimiz için mutluyum."
LESLEY UGOCHUKWU
"Lesley'i de bizim oyunumuzu adapte etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki iki maçımız daha sert olacak. Oralarda oyun biraz daha ortaya çıkacak. Bütün orta saha oyuncularımızın birbiriyle oynadığı bir oyun bizim istediğimiz. Bu oyuncuları iyi bir şekilde harmanlayıp maçına göre kullanmak gerekiyor. Hepsini birden kullanmayı düşünüyorum."
RENATO NHAGA
"Hazır gelen oyunculardan biri. Kaptırsa bile yine kazanacağını görüyorsunuz o topu. Hazırlık dönemi onun için önemli olacak. En iyi süreyi vermemiz gerekiyor."
MARIO LEMINA
"Lemina'nın durumu daha sonuçlanmadı. Görüşmeler devam ediyor."
"İYİ ÇALIŞIYORUZ"
"Şu anda çok geniş bir kadromuz yok ama hazırlık dönemi. Sonuçlara çok bakmadan oyuncuları yüksek performansa çıkarmak önemli olacak. Avusturya kampı yüklemeye devam edeceğiz. Bu dönem bizim için önemli olacak. Kampı iyi geçirip, döndükten sonra da iki tane güzel maç oynayacağız. Ama genel olarak çalışma temposundan memnunum. İyi çalıştığımızı düşünüyorum."