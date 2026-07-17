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Galatasaray'dan Maruf Güneş için açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Maruf Güneş için açıklama
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak en kısa sürede aralarına döneceğine inandıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Öztürk, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güneş'in Sportif AŞ'de birlikte çalıştıkları, uzun yıllardır samimiyetle ve iyi niyetle Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşları olduğunu belirten Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum."

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