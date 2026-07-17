Rick van Drongelen, Panathinaikos'a gidiyor

Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen, kariyerine Panathinaikos'ta devam etmeye hazırlanıyor.
SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yunan basınından Sport24'te yer alan habere göre, Panathinaikos, 27 yaşındaki Hollandalı stoperin transferi için Samsunspor ile sözlü anlaşma sağladı.
SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA
Hollandalı stoperin kısa süre içerisinde Atina'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve Panathinaikos'a 4 yıllık imza atması bekleniyor.
Samsunspor ile sözlü olarak anlaşma sağlayan Panathinaikos'un, kısa süre içerisinde bu transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.
ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ
Panathinaikos, Rick van Drongelen'in transferi için Samsunspor'a 5-5.5 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.
Rick van Drongelen, Türkiye'den Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
SAMSUNSPOR PERFORMANSI
2023 yılından bu yana Samsunspor'da oynayan Rick Van Drongelen, Karadeniz temsilcisinde 112 maçta süre buldu ve savunma performansının yanı sıra 8 gol, 3 asistle skor katkısı da sağladı.
SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yunan basınından Sport24'te yer alan habere göre, Panathinaikos, 27 yaşındaki Hollandalı stoperin transferi için Samsunspor ile sözlü anlaşma sağladı.
SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA
Hollandalı stoperin kısa süre içerisinde Atina'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve Panathinaikos'a 4 yıllık imza atması bekleniyor.
Samsunspor ile sözlü olarak anlaşma sağlayan Panathinaikos'un, kısa süre içerisinde bu transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.
ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ
Panathinaikos, Rick van Drongelen'in transferi için Samsunspor'a 5-5.5 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.
Rick van Drongelen, Türkiye'den Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
SAMSUNSPOR PERFORMANSI
2023 yılından bu yana Samsunspor'da oynayan Rick Van Drongelen, Karadeniz temsilcisinde 112 maçta süre buldu ve savunma performansının yanı sıra 8 gol, 3 asistle skor katkısı da sağladı.