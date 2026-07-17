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Erzurumspor ile Rizespor arasındaki prova golsüz bitti

Süper Lig ekipleri Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 19:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor ile Rizespor arasındaki prova golsüz bitti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren iki takımın mücadelesi, kamp merkezindeki sahada oynandı.

Karşılaşmada iki ekip de gol bulamazken, müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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