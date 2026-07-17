Luciano Spalletti'den Zeki Çelik'e büyük övgü!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yeni transferleri Zeki Çelik ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adam, milli futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Spalletti, "Zeki Çelik karakterli, güvenilir ve savaşçı ruhlu bir oyuncu. Onu kadromuza katarak iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum." dedi.
Luciano Spalletti, "Deneyimli bir oyuncu, uyum sağlamakta hiçbir sorun yaşamayacaktır." sözlerini sarf etti.
29 yaşındaki Zeki Çelik, Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Spalletti, "Zeki Çelik karakterli, güvenilir ve savaşçı ruhlu bir oyuncu. Onu kadromuza katarak iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum." dedi.
Luciano Spalletti, "Deneyimli bir oyuncu, uyum sağlamakta hiçbir sorun yaşamayacaktır." sözlerini sarf etti.
29 yaşındaki Zeki Çelik, Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.