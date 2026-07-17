17 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:00
17 Temmuz
FC Nordsjaelland-Sparta Prag
5-1
17 Temmuz
Levante-Sheffield United
15:00
17 Temmuz
FC Midtjylland-OB
4-1
17 Temmuz
Olympiakos-Fortuna Sittard
19:30
17 Temmuz
Benfica-Villarreal
21:45

Musaba'dan Schalke 04'e yeşil ışık

Schalke 04'ün Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Musaba'yı kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü. Oyuncunun temsilcisinin transfere olumlu yanıt verdiği, Alman ekibinin sarı-lacivertli yönetimle resmi görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 16:11
Haber: Sporx.com dış haberler
Musaba'dan Schalke 04'e yeşil ışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mounir Boualin'in haberine göre Schalke 04, sarı-lacivertli ekipte düzenli forma şansı bulamayan Musaba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

OYUNCU TARAFINDAN OLUMLU YANIT

Schalke 04 Futbol Direktörü Youri Mulder'in, Musaba'nın temsilcisiyle bir araya geldiği belirtildi.

Yapılan ilk görüşmelerin ardından oyuncu tarafının transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Youri Mulder'in önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslara başlamasının beklendiği ifade edildi.

Schalke 04'ün sarı-lacivertli kulübe kiralama formülüyle resmi teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK

Fenerbahçe yönetiminin, kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcularla yollarını ayırarak maaş bütçesini rahatlatmayı ve yeni transferler için kontenjan açmayı planladığı belirtildi.

Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrılmasının da bu kadro planlamasının parçalarından biri olduğu aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.