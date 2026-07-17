Musaba'dan Schalke 04'e yeşil ışık

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mounir Boualin'in haberine göre Schalke 04, sarı-lacivertli ekipte düzenli forma şansı bulamayan Musaba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
OYUNCU TARAFINDAN OLUMLU YANIT
Schalke 04 Futbol Direktörü Youri Mulder'in, Musaba'nın temsilcisiyle bir araya geldiği belirtildi.
Yapılan ilk görüşmelerin ardından oyuncu tarafının transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Youri Mulder'in önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslara başlamasının beklendiği ifade edildi.
Schalke 04'ün sarı-lacivertli kulübe kiralama formülüyle resmi teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.
YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK
Fenerbahçe yönetiminin, kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcularla yollarını ayırarak maaş bütçesini rahatlatmayı ve yeni transferler için kontenjan açmayı planladığı belirtildi.
Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrılmasının da bu kadro planlamasının parçalarından biri olduğu aktarıldı.
OYUNCU TARAFINDAN OLUMLU YANIT
Schalke 04 Futbol Direktörü Youri Mulder'in, Musaba'nın temsilcisiyle bir araya geldiği belirtildi.
Yapılan ilk görüşmelerin ardından oyuncu tarafının transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Youri Mulder'in önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslara başlamasının beklendiği ifade edildi.
Schalke 04'ün sarı-lacivertli kulübe kiralama formülüyle resmi teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.
YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK
Fenerbahçe yönetiminin, kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcularla yollarını ayırarak maaş bütçesini rahatlatmayı ve yeni transferler için kontenjan açmayı planladığı belirtildi.
Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrılmasının da bu kadro planlamasının parçalarından biri olduğu aktarıldı.