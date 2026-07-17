Spalletti'den flaş Kenan Yıldız açıklaması

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adam, milli futbolcunun takıma yeniden katılabilecek seviyeye yaklaştığını belirtti.
"DİNLENMEK ONA İYİ GELDİ"
Spalletti, Kenan Yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bize söylenenlere göre, Kenan Yıldız dönecek ve neredeyse takıma yeniden katılabilecek kadar formda olacak. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı ve bana kalırsa, söylediklerimizi dikkate aldı; bu ona iyi gelmiş gibi görünüyor."
"DİNLENMEK ONA İYİ GELDİ"
Spalletti, Kenan Yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bize söylenenlere göre, Kenan Yıldız dönecek ve neredeyse takıma yeniden katılabilecek kadar formda olacak. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı ve bana kalırsa, söylediklerimizi dikkate aldı; bu ona iyi gelmiş gibi görünüyor."