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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman? Rakibi ve Maç Takvimi Belli Oldu
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:58 -
Güncelleme Tarihi:
17 Temmuz 2026 11:58
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman? Rakibi ve Maç Takvimi Belli Oldu
2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin ön eleme takvimi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 21 Temmuz 2026 Salı günü oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz 2026 Salı günü yapılacak.
Fenerbahçe'nin rakibi kim?Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Górnik Zabrze oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak ve tur avantajını elde etmeye çalışacak.Maç saat kaçta oynanacak?Karşılaşmanın kesin başlama saati ve yayın bilgileri UEFA tarafından açıklanacak resmi programla netleşecek. Maçın tarihine yaklaşıldıkça detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.Fenerbahçe turu geçerse ne olacak?Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze engelini aşması halinde;UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek.Ardından play-off turunu da geçmesi durumunda lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasının yayıncı kuruluşu ve yayın bilgileri, maç haftasında resmi olarak duyurulacak.Sonuç: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman?Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 21 Temmuz 2026 Salı günü, rövanş karşılaşmasını ise 28 Temmuz 2026 Salı günü oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi Polonya temsilcisi Górnik Zabrze olacak.
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