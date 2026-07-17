Haber Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:58 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:58

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman? Rakibi ve Maç Takvimi Belli Oldu

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin ön eleme takvimi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman? Rakibi ve Maç Takvimi Belli Oldu
Abone Ol
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 21 Temmuz 2026 Salı günü oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz 2026 Salı günü yapılacak.
Fenerbahçe'nin rakibi kim?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Górnik Zabrze oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak ve tur avantajını elde etmeye çalışacak.

Maç saat kaçta oynanacak?

Karşılaşmanın kesin başlama saati ve yayın bilgileri UEFA tarafından açıklanacak resmi programla netleşecek. Maçın tarihine yaklaşıldıkça detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

Fenerbahçe turu geçerse ne olacak?

Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze engelini aşması halinde;

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek.
Ardından play-off turunu da geçmesi durumunda lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?


Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasının yayıncı kuruluşu ve yayın bilgileri, maç haftasında resmi olarak duyurulacak.

Sonuç: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 21 Temmuz 2026 Salı günü, rövanş karşılaşmasını ise 28 Temmuz 2026 Salı günü oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi Polonya temsilcisi Górnik Zabrze olacak.

Diğer Haberler

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'ye gelen teklifi reddetti! Beşiktaş Beşiktaş, Wilfred Ndidi'ye gelen teklifi reddetti!
Memur Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? 2026 Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu mu? Gündem Memur Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? 2026 Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu mu?
Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak döndü Spor Toto 1. Lig Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak döndü
Ayvalıkgücü Ali Berke ile imzaladı TFF 3. Lig Ayvalıkgücü Ali Berke ile imzaladı
Trabzonspor'un Drongelen transferinde flaş gelişme! Trabzonspor Trabzonspor'un Drongelen transferinde flaş gelişme!
Donald Trump, Dünya Kupası finali kararını verdi Dünya Kupası 2026 Donald Trump, Dünya Kupası finali kararını verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman? Rakibi ve Maç Takvimi Belli Oldu Gündem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Ne Zaman? Rakibi ve Maç Takvimi Belli Oldu
Galatasaray'da rota: Gleison Bremer Türkiye Transferler Galatasaray'da rota: Gleison Bremer
Salah'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş Salah'ın menajerinden flaş açıklama!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'tan Trossard klibinde transfer mesajI!
2
Onuachu için flaş Fenerbahçe iddiası!
3
Aşk böyle bitti: Mauro Icardi!
4
Benfica'da Jhon Duran sesleri!
5
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in talipleri var! Karar Kartal'ın
6
Galatasaray'dan Musiala denemesi
7
Zeki Çelik, Juventus'ta!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.