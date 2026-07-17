Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Şampiyona servet değerinde yüzük

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nı kazanacak takıma turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verecek. Her bir yüzüğün değerinin yaklaşık 130 bin Euro'ya ulaşması bekleniyor.

calendar 17 Temmuz 2026 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:49
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Şampiyona servet değerinde yüzük
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FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dünya Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları ve teknik ekibine, organizasyon tarihinde ilk kez değerli taşlarla süslenmiş özel şampiyonluk yüzükleri takdim edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AMERİKAN SPOR KÜLTÜRÜ FUTBOLA TAŞINIYOR

NBA, NFL, NHL ve MLB gibi Kuzey Amerika spor organizasyonlarında uzun yıllardır gelenek haline gelen şampiyonluk yüzükleri, ilk kez Dünya Kupası'nda da kullanılacak. FIFA'nın bu kararı, ev sahibi ülkelerin spor kültürüne yapılan özel bir gönderme olarak değerlendiriliyor.

30 YÜZÜK ŞAMPİYONLARA VERİLECEK

Toplam 2 bin 26 adet üretilecek yüzüklerin 30'u Dünya Kupası'nı kazanan takımın futbolcuları ve teknik ekibine verilecek. Kalan bin 996 yüzüğün ise koleksiyon ürünü olarak futbolseverlerin beğenisine sunulması planlanıyor.

DEĞERİ 130 BİN EURO'YA ULAŞABİLİR

Her bir yüzüğün değerinin yaklaşık 130 bin Euro seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. FIFA'nın paylaştığı görsellere göre yüzüklerin 14 veya 18 ayar altından üretileceği, elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlarla süsleneceği öngörülüyor. Ancak kullanılan malzemelerle ilgili resmi detaylar henüz açıklanmadı.

TASARIMI GİZLİ TUTULUYOR

FIFA, ilk kez uygulanacak şampiyonluk yüzüklerinin tasarımını büyük ölçüde gizli tutuyor. Yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası amblemi yer alırken, diğer yüzü şampiyon olacak ülkeye özel olarak kişiselleştirilecek. Ayrıca her yüzük numaralandırılacak, sahibinin parmak ölçüsüne göre hazırlanacak ve özgünlük sertifikasıyla teslim edilecek.

KOLEKSİYON DEĞERİ TAŞIYABİLİR

Şampiyonluk yüzüklerinin yalnızca 2026 Dünya Kupası'na özel kalması halinde koleksiyon değerinin daha da artabileceği belirtiliyor. Özellikle finali kazanacak takımın oyuncuları için bu yüzüklerin, hem manevi hem de maddi açıdan büyük bir değere sahip olması bekleniyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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