Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Şampiyona servet değerinde yüzük

FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dünya Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları ve teknik ekibine, organizasyon tarihinde ilk kez değerli taşlarla süslenmiş özel şampiyonluk yüzükleri takdim edilecek.
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AMERİKAN SPOR KÜLTÜRÜ FUTBOLA TAŞINIYOR
NBA, NFL, NHL ve MLB gibi Kuzey Amerika spor organizasyonlarında uzun yıllardır gelenek haline gelen şampiyonluk yüzükleri, ilk kez Dünya Kupası'nda da kullanılacak. FIFA'nın bu kararı, ev sahibi ülkelerin spor kültürüne yapılan özel bir gönderme olarak değerlendiriliyor.
30 YÜZÜK ŞAMPİYONLARA VERİLECEK
Toplam 2 bin 26 adet üretilecek yüzüklerin 30'u Dünya Kupası'nı kazanan takımın futbolcuları ve teknik ekibine verilecek. Kalan bin 996 yüzüğün ise koleksiyon ürünü olarak futbolseverlerin beğenisine sunulması planlanıyor.
DEĞERİ 130 BİN EURO'YA ULAŞABİLİR
Her bir yüzüğün değerinin yaklaşık 130 bin Euro seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. FIFA'nın paylaştığı görsellere göre yüzüklerin 14 veya 18 ayar altından üretileceği, elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlarla süsleneceği öngörülüyor. Ancak kullanılan malzemelerle ilgili resmi detaylar henüz açıklanmadı.
TASARIMI GİZLİ TUTULUYOR
FIFA, ilk kez uygulanacak şampiyonluk yüzüklerinin tasarımını büyük ölçüde gizli tutuyor. Yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası amblemi yer alırken, diğer yüzü şampiyon olacak ülkeye özel olarak kişiselleştirilecek. Ayrıca her yüzük numaralandırılacak, sahibinin parmak ölçüsüne göre hazırlanacak ve özgünlük sertifikasıyla teslim edilecek.
KOLEKSİYON DEĞERİ TAŞIYABİLİR
Şampiyonluk yüzüklerinin yalnızca 2026 Dünya Kupası'na özel kalması halinde koleksiyon değerinin daha da artabileceği belirtiliyor. Özellikle finali kazanacak takımın oyuncuları için bu yüzüklerin, hem manevi hem de maddi açıdan büyük bir değere sahip olması bekleniyor.
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