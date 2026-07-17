Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Donald Trump, Dünya Kupası finali kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini MetLife Stadyumu'ndan takip edeceği resmen açıklandı.

calendar 17 Temmuz 2026 11:59
Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Donald Trump, Dünya Kupası finali kararını verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek 2026 FIFA Dünya Kupası finalini tribünden izleyecek. Beyaz Saray, Trump'ın New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesine katılacağını resmen doğruladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın cuma günü New York'taki Trump Tower'da düzenlenecek FIFA resepsiyonuna katılacağını, pazar günü ise Dünya Kupası finalinde tribündeki yerini alacağını açıkladı.

KUPAYI INFANTINO İLE BİRLİKTE TAKDİM EDECEK

Trump'ın finalde yer alacağının kesinleşmesiyle birlikte FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun daha önce yaptığı açıklama da doğrulanmış oldu. Infantino, şampiyonluk kupasının Trump ile birlikte kazanan takıma takdim edileceğini söylemişti.

TURNUVADA İLK KEZ MAÇA GİDECEK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan karşılaşmaları tribünden takip etmeyen Trump, ilk kez final mücadelesinde stadyumdaki yerini alacak.

SPOR ORGANİZASYONLARININ YAKIN TAKİPÇİSİ

Trump, daha önce Super Bowl, ABD Açık Tenis Turnuvası, Daytona 500, Ryder Cup, UFC organizasyonları ve NBA Finalleri gibi birçok önemli spor etkinliğini yerinde takip etmişti. Geçtiğimiz yaz ise MetLife Stadyumu'nda oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ni izleyerek kupa töreninde sahne almıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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