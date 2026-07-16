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Onuachu için flaş Fenerbahçe iddiası!

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu için Fenerbahçe ve Çorum FK'nın teklif yaptığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 23:56
Haber: Sporx.com
Onuachu için flaş Fenerbahçe iddiası!
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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Bordo-mavili futbolcuya Türkiye'den Fenerbahçe ve Çorum FK'nın talip olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gazeteci Yunus Emre Sel'in haberine göre, Paul Onuachu için Fenerbahçe ve Çorum FK'nın sunduğu tekliflerin şu aşamada Trabzonspor'un beklentilerini karşılamadığını duyurdu.

İki kulüpten gelen teklifin, bordo-mavililerin istediği düzeyde olmadığı belirtildi.

AL HILAL'İN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Onuachu için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de devrede olduğu, bu teklifin Türkiye'den gelen önerilere göre daha yüksek olduğunu ancak Trabzonspor yönetiminin henüz kabul etmediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ ARTIRABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcü için teklifini yükseltebileceği aynı haberde vurgulanırken, sarı-lacivertli kulübün atacağı yeni adımın beklediğinin altı çizildi.

Bu transfer için biraz daha zaman gerektiği öne sürüldü.

Trabzonspor'un, Paul Onuachu'nun ayrılığına ancak kulübün beklentilerini karşılayacak seviyede bir teklif gelmesi durumunda onay vermesi bekleniyor.

"ONUACHU İYİ RAKAMA SATILABİLİR"

Öte yandan gün içerisinde Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki, Suudi Arabistan'dan ise bir teklif geldiğini belirten Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

"Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki tane, Arabistan'dan bir teklif var. Bozmak istemediğimiz iskelet kadronun içinde Onuachu da var ancak çok çok iyi bir teklif gelirse, oyuncunun bütün parametrelerini ortaya koyduğumuz zaman vermemiz gerektiğine karar verebiliriz."

Trabzonspor'da hiçbir oyuncunun kesin olarak satılamaz olmadığını vurgulayan Kafkas, "Bizim satılmayacak hiçbir oyuncumuz yok aslında." dedi.

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