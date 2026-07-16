Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak hakem heyeti belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Salı günü oynanacak mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Manfredas Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı hakemler Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Manfredas Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı hakemler Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.