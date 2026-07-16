Valanciunas, 14 yıllık NBA kariyerinin ardından Litvanya'ya dönüyor

Tecrübeli pivot Jonas Valanciunas, NBA'de geçirdiği 14 sezonun ardından ülkesi Litvanya'ya dönüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, çarşamba günü yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp Başkanı Paulius Jankunas yaptığı açıklamada, "Jonas'ın Litvanya'ya dönerek Zalgiris Kaunas'a katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İlk görüşmelerimizden itibaren bana defalarca Litvanya'ya dönmek, Zalgirio Arena'da o muhteşem atmosferi yeniden yaşamak ve maçlar kazanmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Valanciunas, Denver Nuggets'ta geçirdiği bir sezonun ardından 8 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.
2011 NBA Draftı'nda Toronto Raptors tarafından beşinci sıradan seçilen Valanciunas, kariyerinin yaklaşık yedi sezonunu Kanada ekibinde geçirdikten sonra Marc Gasol karşılığında sezon ortasında Memphis Grizzlies'e takas edilmişti. Deneyimli uzun daha sonra New Orleans Pelicans, Washington Wizards ve Sacramento Kings formalarını da giydi.
Yedi kez "Litvanya'da Yılın Basketbolcusu" seçilen Valanciunas, normal sezonda çıktığı 1.002 maçta 12.8 sayı ve 9 ribaund ortalamaları yakaladı.
Kulüp Başkanı Paulius Jankunas yaptığı açıklamada, "Jonas'ın Litvanya'ya dönerek Zalgiris Kaunas'a katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İlk görüşmelerimizden itibaren bana defalarca Litvanya'ya dönmek, Zalgirio Arena'da o muhteşem atmosferi yeniden yaşamak ve maçlar kazanmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Valanciunas, Denver Nuggets'ta geçirdiği bir sezonun ardından 8 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.
2011 NBA Draftı'nda Toronto Raptors tarafından beşinci sıradan seçilen Valanciunas, kariyerinin yaklaşık yedi sezonunu Kanada ekibinde geçirdikten sonra Marc Gasol karşılığında sezon ortasında Memphis Grizzlies'e takas edilmişti. Deneyimli uzun daha sonra New Orleans Pelicans, Washington Wizards ve Sacramento Kings formalarını da giydi.
Yedi kez "Litvanya'da Yılın Basketbolcusu" seçilen Valanciunas, normal sezonda çıktığı 1.002 maçta 12.8 sayı ve 9 ribaund ortalamaları yakaladı.