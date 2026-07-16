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Okan Buruk'tan transfer talebi: Can Uzun

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun'u kadrosunda görmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:18
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan transfer talebi: Can Uzun
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Galatasaray, milli takımın ve Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun'dan vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde başkanvekili Abdullah Kavukcu ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıda önemli sözler sarf ettiği öğrenildi.

CAN UZUN'U İSTİYOR

Okan Buruk'un bundan sonraki transfer stratejisi ile ilgili Kavukcu ile görüştüğü ve Can Uzun konusundaki ısrarını yinelediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Başarılı teknik adamın toplantıda, "Can Uzun kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Kesinlikle Can Uzun'a odaklanalım. Bizim için önemli bir transfer olacaktır" dediği öğrenildi.

2024 yılından beri Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 45 milyon euro piyasa değerine sahip olan milli yıldızı Galatasaray dışında Roma, Napoli ve Milan da kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt forması altında geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç oyuncu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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