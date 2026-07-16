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Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye veda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 01:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye veda
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Okan Buruk'un açıklaması şu şekilde:

"Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli Sarı-Kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray teknik direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral"



ABDULLAH KAVUKCU'NUN PAYLAŞIMI

Abdullah Kavukcu ise "Sen her zaman kalbimizde olacaksın." paylaşımıyla Arjantinli golcüye veda etti.



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