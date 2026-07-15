15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
0-07'
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
5-0
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

İşte Süper Lig'de yeni sezonun maç saatleri

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de yeni sezonun maç saatleri
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri doğrultusunda ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak.

Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ile 20.00'de oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak.

Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.

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