İşte Süper Lig'de yeni sezonun maç saatleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri doğrultusunda ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak.
Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ile 20.00'de oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak.
Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ile 20.00'de oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak.
Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.