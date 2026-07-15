TFF'nin erişim engeli yetkisi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu'na internet ortamındaki futbol yayınlarına yönelik erişim engeli uygulama yetkisi veren düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte resmen sona erdi. 14 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren kararla birlikte TFF artık bu kapsamda doğrudan erişim engeli kararı veremeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Söz konusu yetki, 21 Aralık 2021 tarihinde 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu'na eklenen "yayın haklarının korunması" düzenlemesiyle TFF'ye verilmişti. Bu kapsamda federasyon yönetimi veya yetkilendirdiği kişiler, hukuka aykırı futbol müsabakası yayınlarının yer aldığı içeriklere, teknik olarak mümkün olmaması halinde ise internet sitelerinin tamamına erişimin engellenmesine karar verebiliyordu.
Anayasa Mahkemesi ise 17 Haziran 2025 tarihinde aldığı kararla düzenlemenin Anayasa'nın ifade özgürlüğü ile temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine aykırı olduğuna hükmetti. AYM, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Bu süre boyunca mevcut düzenleme uygulanmaya devam edilmişti.
122 BİN 638 ALAN ADI, 55 BİN 512 IP ENGELLENDİ
14 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte, TFF'nin bu alandaki erişim engeli yetkisi hukuken sona ermiş oldu.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre TFF, 2022-2025 yılları arasında 122 bin 638 alan adı ile 55 bin 512 IP adresine erişim engeli uygulanmasını sağladı. EngelliWeb Projesi'nin güncel verileri ise 2022-2026 döneminde engellenen alan adı sayısının 130 bini, IP adresi sayısının ise 58 bini aştığını ortaya koydu.
Ayrıca iptal kararının yürürlüğe girmesinin beklendiği dokuz aylık süreçte de 13 binden fazla alan adının daha erişime engellendiği belirtildi. [Karar Gazetesi]
Anayasa Mahkemesi ise 17 Haziran 2025 tarihinde aldığı kararla düzenlemenin Anayasa'nın ifade özgürlüğü ile temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine aykırı olduğuna hükmetti. AYM, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Bu süre boyunca mevcut düzenleme uygulanmaya devam edilmişti.
122 BİN 638 ALAN ADI, 55 BİN 512 IP ENGELLENDİ
14 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte, TFF'nin bu alandaki erişim engeli yetkisi hukuken sona ermiş oldu.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre TFF, 2022-2025 yılları arasında 122 bin 638 alan adı ile 55 bin 512 IP adresine erişim engeli uygulanmasını sağladı. EngelliWeb Projesi'nin güncel verileri ise 2022-2026 döneminde engellenen alan adı sayısının 130 bini, IP adresi sayısının ise 58 bini aştığını ortaya koydu.
Ayrıca iptal kararının yürürlüğe girmesinin beklendiği dokuz aylık süreçte de 13 binden fazla alan adının daha erişime engellendiği belirtildi. [Karar Gazetesi]