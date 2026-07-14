Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Soner Gönül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Iğdır FK'den iki transfer birden
Iğdır FK, Dino Hotic ile Soner Gönül'ü kadrosuna kattı.
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