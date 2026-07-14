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Iğdır FK'den iki transfer birden

Iğdır FK, Dino Hotic ile Soner Gönül'ü kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 20:23
Haber: AA
Iğdır FK'den iki transfer birden
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Soner Gönül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

 
 
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