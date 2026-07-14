CANLI | Fenerbahçe - LASK Linz

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı ile devam eden Fenerbahçe, burada hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor.
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FENERBAHÇE: 1
7' İrfan Can Kahveci
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Fenerbahçe, daha önce hazırlık maçlarında Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup etmişti.
CANLI | 2. DEVRE
FENERBAHÇE: 1
7' İrfan Can Kahveci
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Talisca'nın şutunu kaleci çıkardı, İrfan Can kafa ile tamamladı. ⚽pic.twitter.com/CBpl5YsFN4
— Sporx (@sporx) July 14, 2026
Fenerbahçe, daha önce hazırlık maçlarında Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup etmişti.