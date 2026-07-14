14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
0-149'
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
3-2
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
0-251'
14 Temmuz
Fransa-İspanya
22:00
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
1-0
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
3-1
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
4-1

CANLI | Fenerbahçe - LASK Linz

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 20:34 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 21:35
Haber: Sporx.com
CANLI | Fenerbahçe - LASK Linz
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı ile devam eden Fenerbahçe, burada hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | 2. DEVRE

FENERBAHÇE: 1

7' İrfan Can Kahveci

LASK LINZ: 0 Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla


Fenerbahçe, daha önce hazırlık maçlarında Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup etmişti.

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