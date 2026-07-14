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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a Ferdi rolü!

İsmail Kartal'ın, yeni sezonda Oğuz Aydın'ı hücumcu bek olarak değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 11:30
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a Ferdi rolü!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çeken bir plan ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezon teknik direktör Domenico Tedesco'dan beklediği forma şansını bulamayan Oğuz Aydın'ın, Avusturya kampındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandığı belirtildi.

YENİ ROL HAZIRLIĞI

Teknik direktör İsmail Kartal, 24 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda hücumcu bek olarak değerlendirmeyi düşünüyor. Milli futbolcunun sahip olduğu hücum özelliklerinden bu bölgede de faydalanılması planlanıyor.

FERDİ ETKİSİ BEKLENİYOR

A Milli Takım'ın da düzenli olarak kadrosunda yer alan Oğuz Aydın'ın, bu yeni rolde Ferdi Kadıoğlu'na benzer bir etki oluşturabileceği ifade edilirken, teknik heyetin genç futbolcudan beklentisinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

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