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Fenerbahçe'de Livakovic'e izin çıkmadı!

Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı Dominik Livakovic için ilk resmi teklifin Dinamo Zagreb'den geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 10:49
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Livakovic'e izin çıkmadı!
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Dominik Livakovic için transfer hareketliliği başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvat kaleci için ilk resmi teklif eski kulübü Dinamo Zagreb'den geldi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin, teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

PREMİER LİG VE SERİE A'DAN İLGİ

Livakovic'e yalnızca Dinamo Zagreb'in değil, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile Serie A temsilcisi Torino'nun da ilgi gösterdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli file bekçisi için gelecek yeni teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Hırvat kaleci, geride kalan sezonda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 19 resmi maçta görev yaptı. Livakovic, Dinamo Zagreb'de ligde 14, Avrupa Ligi'nde 2, kupada 1 maça çıkarken, Fenerbahçe formasıyla ise Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde birer karşılaşmada görev aldı.

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