Jorge Mendes'ten Beşiktaş'a yıldız önerisi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forvet arayışları sürerken Joao Felix ismi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'nün haberine göre ünlü menajer Jorge Mendes, Al Nassr forması giyen 26 yaşındaki Portekizli oyuncuyu siyah-beyazlı kulübe önerdi.
YÖNETİMİN PLANI DÜŞÜK BONSERVİS
Beşiktaş yönetiminin, yetenekli oyuncuyu Al Nassr'dan düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
İSTANBUL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Joao Felix'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da transfer gündemini hareketlendirdi. Portekizli oyuncunun Tüpraş Stadyumu önünden de paylaşım yapması, transfer spekülasyonlarının artmasına neden oldu.
YÖNETİMİN PLANI DÜŞÜK BONSERVİS
Beşiktaş yönetiminin, yetenekli oyuncuyu Al Nassr'dan düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
İSTANBUL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Joao Felix'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da transfer gündemini hareketlendirdi. Portekizli oyuncunun Tüpraş Stadyumu önünden de paylaşım yapması, transfer spekülasyonlarının artmasına neden oldu.