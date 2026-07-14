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Altınordu'dan Alperen'e veda

Altınordu'nun genç sol beki Alperen Bekli, 3'üncü Lig ekiplerinden Kırıkkale FK'ya transfer olarak kırmızı-lacivertli kulübe veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:46 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'dan Alperen'e veda
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2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülüp yeni sezonda profesyonel liglerde yer almayacak Altınordu'da kadroda kalan A takım oyuncuları yeni kulüplerine gitmeye devam ediyor. İzmir ekibinde sol bek Alperen Bekli'nin (20) yeni durağı 3'üncü Lig temsilcisi Kırıkkale FK oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncumuz Alperen Bekli, Kırıkkale FK takımına transfer olmuştur. Alperen Bekli'ye Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Altınordu'da 2023'te profesyonel olan Alperen, geçen sezon 2'nci Lig'de 17 maçta görev yapıp, 1 gol attı.

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