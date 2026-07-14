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Galatasaray'da Kaan Ayhan'a veda zamanı

Galatasaray, iyi bir teklif gelmesi durumunda Kaan Ayhan'ın ayrılığına izin verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 09:58
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Kaan Ayhan'a veda zamanı
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Galatasaraylı yöneticilerin Kaan Ayhan'ın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve kendilerine iyi bir teklif getirmeleri halinde transferine yardımcı olunacağı sözü verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Süper Lig'de birkaç kulüple temas halinde olduğu, Almanya'ya da geri dönme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Kaan Ayhan'ın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray forması altında toplamda 127 maçta süre bulan Kaan Ayhan, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

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