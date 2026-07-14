TFF'den Bölgesel Amatör Lig kararı! Adı değişti

TFF, Bölgesel Amatör Lig'in adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 20:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 00:39
TFF'den Bölgesel Amatör Lig kararı! Adı değişti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi adıyla oynanacak ligde 01.01.2002-31.12.2011 arası doğumlu futbolcuların müsabaka isim listesine yazılabileceği ve karşılaşmalarda oynayabileceği kaydedildi.

Lig maçlarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabileceği ve oynayabileceği aktarıldı. Kulüplerin geniş kadrolarında ise 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncuyu tescil edebileceği de belirtildi.

PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular ile yabancı uyruklu oyuncuların oynayamayacağı bildirildi.

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