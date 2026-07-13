Galatasaray'da yıldız oyuncu yol ayrımında

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kolombiyalı stoperin Como'dan gelen teklifi değerlendirmek istediği, sarı-kırmızılı yönetimin ise oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 11:07
Galatasaray'da yıldız oyuncu yol ayrımında
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımda savunmanın önemli isimleri arasında yer alan Kolombiyalı stoperin, İtalya'dan gelen teklifi değerlendirmek istediği öne sürüldü.

COMO TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre, uzun süredir Serie A ekiplerinden Como'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sanchez, gelen teklife sıcak bakıyor.

Haberde, deneyimli savunmacının kariyerine İtalya'da devam etme ihtimalini değerlendirmek istediği belirtildi.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray cephesinin ise Davinson Sanchez'i bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de önemli gördüğü Kolombiyalı stoperin takımda kalmasının istendiği aktarıldı.

COMO RAKAMI YÜKSELTTİ

Como'nun, Davinson Sanchez için daha önce sunduğu 20 milyon euroluk teklifi artırdığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin teklifini 25 milyon euro artı bonus seviyesine çıkardığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin, Davinson Sanchez için 35 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, savunmanın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü oyuncu için yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

ALTERNATİF STOPER ARAYIŞI BAŞLADI

Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimalinin Galatasaray'da alternatif planları gündeme getirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, muhtemel bir ayrılığa karşı savunma hattı için alternatif stoper arayışlarına başladığı kaydedildi.

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