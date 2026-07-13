Galatasaray'da Lesley Ugochukwu için geri sayım

Galatasaray, yeni sezonun ilk transferi için orta sahaya hamle yaptı. Sarı-kırmızılıların, Burnley forması giyen Nijerya asıllı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 22 yaşındaki futbolcunun 24 saat içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Lesley Ugochukwu'nun resmi imzaların ardından yeni takım arkadaşlarına katılacağı ifade edildi.
BURNLEY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Galatasaray'ın, Burnley ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği aktarıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.
Buna göre Lesley Ugochukwu'nun belirli sayıda maça çıkması halinde 22 milyon euroluk opsiyon devreye girecek.
MALİYET 27 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR
Oyuncunun performansına bağlı olarak satın alma opsiyonunun 25 milyon euroya kadar yükselebileceği ifade edildi.
Bu durumda Lesley Ugochukwu'nun toplam maliyetinin maksimum 27 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.
+4 KURALINA UYGUN
Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu tercihinde oyuncunun Türkiye'deki +4 kuralına uygun olmasının da etkili olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, bu durum nedeniyle transferde elinin rahatladığı kaydedildi.
OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da güçlü fiziği nedeniyle genç orta saha oyuncusu hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi.
Lesley Ugochukwu'nun orta saha rotasyonunda önemli bir alternatif olması bekleniyor.
LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?
Fransa doğumlu Lesley Ugochukwu, 6 Mart 2004 doğumlu. 1.90 boyundaki orta saha oyuncusu, Burnley forması giyiyor ve kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinde Chelsea forması da giydi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 22 yaşındaki futbolcunun 24 saat içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Lesley Ugochukwu'nun resmi imzaların ardından yeni takım arkadaşlarına katılacağı ifade edildi.
BURNLEY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Galatasaray'ın, Burnley ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği aktarıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.
Buna göre Lesley Ugochukwu'nun belirli sayıda maça çıkması halinde 22 milyon euroluk opsiyon devreye girecek.
MALİYET 27 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR
Oyuncunun performansına bağlı olarak satın alma opsiyonunun 25 milyon euroya kadar yükselebileceği ifade edildi.
Bu durumda Lesley Ugochukwu'nun toplam maliyetinin maksimum 27 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.
+4 KURALINA UYGUN
Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu tercihinde oyuncunun Türkiye'deki +4 kuralına uygun olmasının da etkili olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, bu durum nedeniyle transferde elinin rahatladığı kaydedildi.
OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da güçlü fiziği nedeniyle genç orta saha oyuncusu hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi.
Lesley Ugochukwu'nun orta saha rotasyonunda önemli bir alternatif olması bekleniyor.
LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?
Fransa doğumlu Lesley Ugochukwu, 6 Mart 2004 doğumlu. 1.90 boyundaki orta saha oyuncusu, Burnley forması giyiyor ve kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinde Chelsea forması da giydi.