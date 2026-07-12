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Galatasaray'da öne çıkan aday Ensico

On numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Strasbourg forması giyen Paraguaylı Julio Enciso'yu listesine aldı. Ensico, Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 17:33
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da öne çıkan aday Ensico
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Lesley Ugochukwu için Burnley ile anlaşan ve bu transferde resmiyet için geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER POLİTİKASI

Galatasaray yönetiminin belirli kalite seviyesinin üzerindeki isimlere yöneldiği ve transfer döneminin kalan bölümünde 4-5 takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi. Yönetimin yaştan bağımsız olarak potansiyeli bulunan futbolculara öncelik verdiği, özellikle 20-25 yaş aralığındaki oyuncuların transfer politikasında öne çıktığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN ADAY

Galatasaray'ın hücum hattındaki önceliklerinden biri de on numara transferi. Bu bölge için Strasbourg forması giyen Julio Enciso ismi listenin üst sıralarında yer alıyor.

Strasbourg, 22 yaşındaki Paraguaylı oyuncusu için 25 milyon euro bonservis talep ediyor.

Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Ensico, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

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