Galatasaray'da öne çıkan aday Ensico

Lesley Ugochukwu için Burnley ile anlaşan ve bu transferde resmiyet için geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER POLİTİKASI
Galatasaray yönetiminin belirli kalite seviyesinin üzerindeki isimlere yöneldiği ve transfer döneminin kalan bölümünde 4-5 takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi. Yönetimin yaştan bağımsız olarak potansiyeli bulunan futbolculara öncelik verdiği, özellikle 20-25 yaş aralığındaki oyuncuların transfer politikasında öne çıktığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN ADAY
Galatasaray'ın hücum hattındaki önceliklerinden biri de on numara transferi. Bu bölge için Strasbourg forması giyen Julio Enciso ismi listenin üst sıralarında yer alıyor.
Strasbourg, 22 yaşındaki Paraguaylı oyuncusu için 25 milyon euro bonservis talep ediyor.
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Ensico, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.
Galatasaray yönetiminin belirli kalite seviyesinin üzerindeki isimlere yöneldiği ve transfer döneminin kalan bölümünde 4-5 takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi. Yönetimin yaştan bağımsız olarak potansiyeli bulunan futbolculara öncelik verdiği, özellikle 20-25 yaş aralığındaki oyuncuların transfer politikasında öne çıktığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN ADAY
Galatasaray'ın hücum hattındaki önceliklerinden biri de on numara transferi. Bu bölge için Strasbourg forması giyen Julio Enciso ismi listenin üst sıralarında yer alıyor.
Strasbourg, 22 yaşındaki Paraguaylı oyuncusu için 25 milyon euro bonservis talep ediyor.
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Ensico, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.