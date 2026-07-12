Haber Tarihi: 12 Temmuz 2026 18:02 -
Güncelleme Tarihi:
12 Temmuz 2026 18:02
LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak 2026? MEB Lise Tercih Takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava giren öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine odaklandı. "LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2026?" sorusu, tercih döneminin başlamasına kısa süre kala en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sona erecek.
LGS tercihleri nasıl yapılacak?Öğrenciler tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Hazırlanan tercih listesinin okul müdürlüklerine onaylatılması da gerekiyor. Tercih işlemleri, MEB'in yayımladığı tercih ve yerleştirme kılavuzundaki esaslara göre yürütülecek.LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuzda merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme, pansiyonlu okul tercihleri ve nakil takvimiyle ilgili tüm ayrıntılar yer alıyor.LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Ardından nakil başvuru ve yerleştirme süreci başlayacak.Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Tercih döneminde öğrencilerin;Yüzdelik dilimlerini dikkate almaları,Okulların kontenjan ve başarı durumlarını incelemeleri,Tercih listesini ilgi ve hedeflerine göre oluşturmaları,Tercihlerini okul müdürlüğüne onaylatmalarıöneriliyor.Sonuç: LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak 2026?2026 LGS tercihleri 13 Temmuz'da başlayacak ve 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.