Süper Lig Ne Zaman Başlıyor 2027? 2026-2027 Sezonu Açılış Tarihi

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun, TFF'nin açıkladığı takvime göre 7 Ağustos 2026 tarihinde başlaması planlanıyor. Sezon, 2027 yılının Mayıs ayında oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

2027 yılında Süper Lig devam ediyor mu?

Evet. 2027 yılının ilk aylarında Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı oynanacak.

Devre arasının ardından takımlar şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verecek.

Yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek?

Süper Lig fikstür çekimi, sezon başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştiriliyor. Fikstürün açıklanmasının ardından ilk hafta maç programı ve derbi tarihleri de belli oluyor.

Yaz transfer dönemi ne zaman?

Süper Lig'de yaz transfer dönemi, sezon başlamadan önce açılıyor ve kulüpler bu süreçte kadrolarını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer döneminin kesin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan ediliyor.

Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2026-2027 sezonunda Süper Lig karşılaşmaları, yayın haklarını elinde bulunduran resmi yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak futbolseverlerle buluşturulacak.

Sonuç: Süper Lig Ne Zaman Başlıyor 2027?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 7 Ağustos 2026'da başlayacak ve 2027 yılının Mayıs ayında sona erecek. 2027 yılı boyunca ise sezonun ikinci yarı karşılaşmaları oynanarak şampiyon belli olacak.