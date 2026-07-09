Galatasaray büyük oynuyor, hedefte 3 yıldız var

Transferde sessiz olduğu için eleştirilen Galatasaray yönetiminin mazereti var. Manchester United'dan Bruno Fernandes, Real Madrid'den Eduardo Camavinga, Arsenal'den Martin Odegaard gibi dünya yıldızı isimlerin peşinde olduklarını söyleyen idareciler, "Alacağımız oyuncu takıma seviye atlatacak" diyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 08:23
Haber: Sözcü
Galatasaray büyük oynuyor, hedefte 3 yıldız var
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Galatasaray Yönetimi, transferde henüz resmi bir adım atmaması nedeniyle eleştirilse de perde arkasında büyük hedefler peşinde koşuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK HEDEF O

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yakalanan son 16 başarısının üzerine çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar yapılacak takviyelerin takıma mutlaka seviye atlatması görüşünde birleşiyor. Bu doğrultuda ilerleyen idareciler dünya yıldızlarıyla temasta. Manchester United'ın maestrosu Bruno Fernandes ilk hedef…

Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Portekizli futbolcunun dışında Real Madrid'den Eduardo Camavinga da listenin ikinci sırasında. 23 yaşındaki Fransız orta sahanın piyasa değeri ise 50 milyon Euro… Arsenal'in kaptanı Martin Odegaard da listedeki isimler arasında. 65 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip 27 yaşındaki Norveçli yıldız da diğer bir zor hedef.

TARAFTARA MESAJ

Yönetim, "Alacağımız oyuncu takıma seviye atlatacak" diyerek sabırsızlanan taraftarlara mesaj verdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın zirvesinde oynayan bu üç yıldızdan en az birini kadroya katmayı planlıyor.

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