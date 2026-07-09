Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finalde

Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile dünya 114 numarası Arthur Fery, yarı finale adını yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 20:10 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finalde
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile dünya 114 numarası Arthur Fery, yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Son Fransa Açık şampiyonu Alman raket Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 6-4 ve 6-2 'lik setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı.

Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery ise İtalyan Flavio Cobolli'yi 6-4, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Zverev ile Fery, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan tenisçi ise finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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