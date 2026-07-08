Fenerbahçe, Admira Wacker'e gol oldu yağdı!

Fenerbahçe, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Admira Wacker'i 5-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Admira Wacker'e gol oldu yağdı!
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Fenerbahçe, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Avusturya'nın Admira Wacker takımı ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 5-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada kendi kalesine Benjamin Glitia ve 74. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.

Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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