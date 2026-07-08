Fenerbahçe, Admira Wacker'e gol oldu yağdı!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada kendi kalesine Benjamin Glitia ve 74. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.
⚽️Cengiz Ünder, Fenerbahçe'yi Admira Wacker karşısında 1-0 öne geçiriyor!pic.twitter.com/H57MU3rwUY https://t.co/WkKZ7Jf8iL
— Sporx (@sporx) July 8, 2026
Levent Mercan'ın ortasına kaptan Skriniar'dan çok şık bir vuruş geldi ve fark 2'ye çıktı! ⚽🔥 pic.twitter.com/KP5bnGzoLQ https://t.co/SklztsOozh
— Sporx (@sporx) July 8, 2026
Musaba ve Fred'in harika paslaşmasında, Fred kusursuz bir vuruşla topu ağlara gönderdi! 🎯 pic.twitter.com/pGq4yA9o3p https://t.co/985Kk081Df
— Sporx (@sporx) July 8, 2026
Asensio'nun ortasında Çağrı vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve fark 4'e çıktı! ⚽ pic.twitter.com/QM2owEyMcz https://t.co/7m0UMfQAr2
— Sporx (@sporx) July 8, 2026
Asensio ortaladı, Becao tamamladı; Fenerbahçe, Admira Wacker karşısında 5-0 önde! 🖐️⚽️ pic.twitter.com/0le54ucfCi https://t.co/E6B0oaeSBB
— Sporx (@sporx) July 8, 2026