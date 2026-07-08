Fenerbahçe'de yabancı krizi! 8 isim yolcu

Yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin en az 8 oyuncusuyla yollarını ayırması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 11:04 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:15
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'de yabancı krizi! 8 isim yolcu
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, yabancı oyuncu kontenjanı yönetimin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerle birlikte yabancı oyuncu sayısının 25'e çıkması beklenirken, 10+4 kuralı nedeniyle önemli ayrılıkların yaşanacağı bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YABANCI KONTENJANI DOLDU

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda sözleşmesi devam eden 23 yabancı futbolcu bulunuyor. Sağ kanat ve santrfor transferlerinin tamamlanmasıyla bu sayının 25'e yükseleceği belirtilirken, yönetimin yabancı kontenjanını boşaltmak için harekete geçtiği ifade edildi.

AYRILIKLAR GÜNDEMDE

İlk etapta Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve Musaba için gelecek tekliflerin değerlendirileceği aktarıldı. Transferlerin tamamlanmasının ardından Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve Kante arasından iki isimle daha yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

KRİTİK SÜREÇ

Öte yandan +4 yabancı kuralına uygun genç oyuncular arasında Mimovic, Omar Fayed ve Abdou Aziz Fall'un yeni sezon planlamasında yer almadığı, Dorgeles Nene, Archie Brown, Cherif ve Diouf ile ise yola devam edilmesinin planlandığı iddia edildi.

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