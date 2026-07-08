Beşiktaş'ta Anguissa hamlesi: Italiano devreye girdi

Beşiktaş'ın orta saha transferinde hedeflerinden biri olarak gösterilen Frank Anguissa için temasların sürdüğü belirtiliyor. Napoli forması giyen Kamerunlu futbolcu konusunda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun devreye girdiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO PROJEYİ ANLATTI
İtalyan teknik adamın Anguissa ile birebir görüşerek Beşiktaş'ın projesini anlattığı ifade edildi. Bu görüşmenin ardından deneyimli orta sahanın siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan Anguissa için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın transfer sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
İtalyan teknik adamın Anguissa ile birebir görüşerek Beşiktaş'ın projesini anlattığı ifade edildi. Bu görüşmenin ardından deneyimli orta sahanın siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan Anguissa için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın transfer sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.