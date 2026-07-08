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Beşiktaş'ta Anguissa hamlesi: Italiano devreye girdi

﻿Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde yer alan Frank Anguissa konusunda yeni bir gelişme yaşandığı belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun oyuncuyla birebir görüşerek projeyi anlatmasının ardından Kamerunlu futbolcunun teklife sıcak baktığı ifade edildi.

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calendar 08 Temmuz 2026 08:13
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta Anguissa hamlesi: Italiano devreye girdi
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Beşiktaş'ın orta saha transferinde hedeflerinden biri olarak gösterilen Frank Anguissa için temasların sürdüğü belirtiliyor. Napoli forması giyen Kamerunlu futbolcu konusunda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun devreye girdiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ITALIANO PROJEYİ ANLATTI

İtalyan teknik adamın Anguissa ile birebir görüşerek Beşiktaş'ın projesini anlattığı ifade edildi. Bu görüşmenin ardından deneyimli orta sahanın siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan Anguissa için pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın transfer sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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